Mercato - Real Madrid : Zidane contraint de faire des folies pour Camavinga ?

Comme pour Erling Braut Haaland, le Real Madrid pourrait payer cher son échec pour Eduardo Camavinga. Le club merengue aurait souhaité recruter la pépite française cet été, mais ne serait pas parvenu à faire plier Rennes. Ce qui pourrait obliger Zinedine Zidane à payer une somme XXL à l'avenir pour Camavinga.

Véritable révélation de la saison 2019-2020, Erling Braut Haaland aurait séduit tous les meilleurs clubs européens. Malgré l'intérêt du Real Madrid, et d'autres écuries de prestige, l'international norvégien a préféré s'engager en faveur du Borussia Dortmund, pour le plus grand malheur de Zinedine Zidane. Contraint de patienter pour recruter Erling Braut Haaland, le coach du Real Madrid serait préparé à payer une somme folle pour le recruter. Un scénario qui devrait se répéter pour Eduardo Camavinga.

Un scénario à la Haaland pour Eduardo Camavinga ?