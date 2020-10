Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme imbroglio autour de M’Baye Niang ?

Publié le 10 octobre 2020 à 12h45 par A.C.

Le dossier M’Baye Niang, érigé comme la grande priorité de l’ASSE en ce moment, semble des plus flous.

Viendra ? Ne viendra pas ? Les questions se multiplient au sujet de l’avenir de M’Baye Niang. L’attaquant du Stade Rennais, qui a clairement ouvert la porte à un départ vers l’Olympique de Marseille cet été, est le joker que souhaite recruter Claude Puel. Mais si de plus en plus de sources l’annoncent tout proche de l’ASSE, du côté de Rennes on laisse en effet entendre que Niang n'a pas encore définitivement tranché. « Je compte sur lui, à condition de respecter les règles du jeu qui sont le respect de la concurrence et un retour dans le projet » a expliqué Julien Stéphan. « On a eu une vraie discussion qui me fait penser qu’il n’était pas tout à fait sûr de lui. Je n’ai pas à être optimiste ou pessimiste, en vérité. Il prendra la décision qui lui semblera être la meilleure ». L’Équipe évoque d’ailleurs des tensions au sein même du clan Niang, qui expliqueraient le retard pris par ce dossier.

Le mystère M’Baye Niang