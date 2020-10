Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas aurait pu compter sur cet attaquant renommé, mais…

Publié le 11 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

En quête d’un attaquant de pointe, André Villas-Boas aurait pu s’appuyer sur l’expérience de Mario Mandzukic cette saison puisqu’il aurait été proposé à l’OM. Mais Pablo Longoria se serait montré contre cette opération. Explications.

André Villas-Boas ne s’en est pas caché. Pendant quelques semaines, l’entraîneur de l’OM a publiquement fait savoir qui lui fallait un attaquant afin de concurrencer Dario Benedetto cette saison. Finalement, le club phocéen a recruté Luis Henrique, capable aussi bien d’occuper les ailes que la pointe de l’attaque. Cependant, Villas-Boas aurait souhaité disposer d’une cartouche offensive supplémentaire. Libre de tout contrat, Mario Mandzukic aurait été proposé à l’OM. Pablo Longoria aurait refusé de lancer une offensive tant que Kostas Mitroglou se trouvait au club. Mais là ne résiderait pas l’unique raison.

« Pablo Longoria souhaite en priorité des profils jeunes »