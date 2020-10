Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez dévoile les raisons de son départ !

Publié le 11 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Devenu indésirable à l’OM, Maxime Lopez a signé à Sassuolo alors qu’il était notamment convoité par le FC Séville cet été. Et ce choix a été pris après deux conversations distinctes avec Roberto De Zerbi et Jérémie Boga.

Né à Marseille et ayant fait toutes ses classes au sein des équipes jeunes de l’OM, Maxime Lopez aura effectué quatre saisons au sein de l’équipe séniors de son club formateur. En effet, plus vraiment désiré par André Villas-Boas, le milieu de terrain de 22 ans s’en est allé du côté de l’US Sassuolo où il va retrouver son ami d’enfance Jérémie Boga qui a joué un rôle important dans sa venue.

Jérémie Boga et Roberto De Zerbi, les clés de la décision de Maxime Lopez