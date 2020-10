Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Marseille, Villas-Boas… Parti à Sassuolo, Maxime Lopez dit tout !

Publié le 10 octobre 2020 à 18h30 par Th.B.

Dans les ultimes heures du mercato, Maxime Lopez s’en est allé du côté de Sassuolo alors qui lui restait un an sur son contrat à l’OM. De sa conversation avec l’entraîneur Roberto De Zerbi à sa relation avec André Villas-Boas en passant par son amour pour l’OM et Marseille, Lopez s’est livré à coeur ouvert.

À l’instar de Boubacar Kamara, Maxime Lopez est un minot de l’OM. Ayant fait toutes ses classes au sein des équipes jeunes du club phocéen, le milieu de terrain français de 22 ans a effectué quatre saisons dans l’élite du football français avec l’OM avant de partir à Sassuolo lundi dernier. En effet, depuis l’arrivée d’André Villas-Boas à l’OM en juin 2019, le temps de jeu de Maxime Lopez a diminué. N’entrant plus vraiment dans la rotation du technicien portugais, le milieu de terrain a signé à Sassuolo alors qu’il était contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2021. Malgré le fait qu’il n’était pas une pièce-maîtresse de son effectif, Villas-Boas a rendu hommage au désormais ancien joueur de l’OM via son compte Instagram . « En Italie arrive du talent pur. Maître de technique. Maestro du jeu. Toujours souriant. Bonne chance Max » . De son côté, après avoir toujours vécu dans la région de Marseille et n’avoir connu que l’OM, Maxime Lopez livrait un touchant message à ses followers sur son compte Twitter dans la foulée de l’officialisation du deal passé entre le club phocéen et Sassuolo. « Salut à tous. Voilà, je vous fais ce petit message pour vous dire au revoir et pour vous remercier de tous les beaux moments que j’ai passé ici. C’est un peu toute ma vie ce club et cette ville. C’est avec le coeur lourd que je parle, mais voilà je resterai le plus fidèle supporter de l’équipe. Je vous dis à bientôt et allez l’OM ». Le coeur lourd, le milieu de terrain a quitté l’hexagone pour se lancer un nouveau challenge dans l’élite du football italien à Sassuolo.

Lopez n’oublie pas Garcia, Villas-Boas et… Marseille !

Ce samedi, Maxime Lopez a été officiellement présenté comme nouveau joueur de l’US Sassuolo. Devant les journalistes, le natif de Marseille n’a pas caché ses attaches à sa ville de toujours en n’omettant pas de remercier tous les acteurs majeurs de sa carrière. « Avec Marseille, j’ai une relation particulière parce que c’est là où je suis né, c’est ma ville. Je connais tout le monde. Au club, je suis comme à la maison. C’est pour cela qu’il y avait beaucoup d’émotions quand je suis parti. Si je peux faire des remerciements, ce serait tous les éducateurs que j’ai eu jusqu’au monde professionnel et après Rudi Garcia qui m’a lancé dans le monde pro. Ensuite, le coach Villas-Boas avec qui on a eu de bonnes relations. Ce sont ces gens là que j’aimerais remercier, mes coéquipiers aussi. Tous les gens du club, que ce soit les personnes qui travaillent dans les bureaux comme les personnes qui travaillent au quotidien avec nous le staff ». a assuré le Français qui ne s’est pas exprimé en italien. Néanmoins, sa volonté s’immiscer dans une nouvelle culture et un nouveau football avec Roberto De Zerbi est bien présente.

Roberto De Zerbi, grosse clé de la venue de Lopez à Sassuolo