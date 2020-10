Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau départ à craindre pour un espoir du PSG ?

Publié le 11 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Au fil des saisons, le PSG voit ses jeunes talents partir un à un. Et un nouveau talent parisien pourrait prochainement se rajouter à la liste : Colin Dagba.

Bénéficiant de la confiance de Thomas Tuchel la saison dernière, Colin Dagba a énormément joué avec le PSG. Toutefois, aux yeux de Leonardo, le Français serait encore un peu léger pour le plus haut niveau. Ainsi, il y a quelques semaines, Alessandro Florenzi a rejoint le club de la capitale, apportant une autre concurrence dans le couloir droit. Pour Dagba, il va falloir se battre pour avoir du temps de jeu. Mais le joueur du PSG est déterminé dans cette lutte, lui qui a notamment refusé le Bayern Munich cet été. Néanmoins, à terme, la porte pourrait bien s’ouvrir pour un départ.

« Si c’est bouché… »