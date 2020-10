Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bayern, PSG... Les vérités de ce talent de Tuchel !

Publié le 10 octobre 2020 à 12h15 par A.C.

Colin Dagba, latéral droit du Paris Saint-Germain, a confirmé avoir été approché par le Bayern Munich lors du dernier mercato.

L’axe Munich-Paris a été très chaud, cet été. Tout d’abord, le Bayern Munich a accueilli dans ses rangs Tanguy Kouassi, qui a donc refusé de signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Mais les deux finalistes de la dernière Ligue des Champions auraient pu boucler une autre opération. RMC Sport a en effet récemment révélé que les Bavarois, à la recherche d’un latéral droit, ont tenté le coup pour Colin Dagba. Le joueur formé au PSG aurait toutefois éconduit les Champions d’Europe, qui se sont finalement tournés vers Bouna Sarr de l’OM.

« Le Bayern ? Il y a eu des discussions avec mon agent, mais on a préféré rester à Paris »