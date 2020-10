Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas va pouvoir réactiver une piste brûlante !

Publié le 10 octobre 2020 à 7h15 par La rédaction

Dans les dernières heures du mercato, l'OM était tout proche de signer Joakim Maehle. Si le transfert a échoué, André Villas-Boas pourrait retenter sa chance l'année prochaine.

Les fins de mercato réservent toujours des surprises. L'OM l'a appris à ses dépens. Alors que Bouna Sarr a rejoint le Bayern Munich, Marseille a connu une mésaventure dans la quête de son remplaçant. Alors que le club phocéen était tout proche d'un accord pour Joakim Maehle, le KRC Genk a fait faux bond à l'OM juste avant la deadline. Le club belge aurait demandé aux Olympiens d'augmenter leur offre initialement prévue à 10M€. Au grand dam de Marseille et de Joakim Maehle.

« Nous ferons notre possible pour que Joakim puisse effectuer son transfert »