Mercato - Barcelone : Luis Suarez règle ses comptes avec le Barça !

Publié le 10 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Désormais à l’Atlético de Madrid, Luis Suarez n’a pas apprécié comme le FC Barcelone s’était débarrassé de lui. Et le buteur uruguayen l’a clairement fait comprendre.

Cet été, suite à la claque reçue en Ligue des Champions, le FC Barcelone a souhaité opérer une révolution au sein de son effectif. Ainsi, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Nelson Semedo et surtout Luis Suarez ont fait leurs valises. Après 6 ans en Catalogne, l’Uruguayen a été poussé vers la sortie par Ronald Koeman. A peine arrivé, le Néerlandais a été clair, communiquant au Pistolero qu’il ne comptait pas sur lui. Un feuilleton qui aura duré quelques semaines jusqu’au transfert de Suarez à l'Atlético de Madrid. Une gestion qui n’a pas manqué de faire réagir. Et alors que Lionel Messi avait déjà poussé un coup de gueule contre la direction du FC Barcelone, Luis Suarez a lui aussi voulu régler ses comptes.

« Les formes n'ont pas été bonnes »