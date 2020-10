Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces précisions sur le transfert avorté de Joakim Maehle !

Publié le 9 octobre 2020 à 20h15 par T.M.

Proche de rejoindre l’OM lors du dernier jour du mercato, Joakim Maehle a finalement vu son transfert capoter au dernier moment. Un rebondissement sur lequel est revenu Florian Hoolsbeek, journaliste belge.

Devant gérer le départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich, l’OM pensait tenir son nouvel arrière droit du côté de Genk. En effet, dans les dernières heures du mercato, l’arrivée de l’international danois, Joakim Maehle, semblait bouclée pour près de 10M€. Toutefois, au dernier moment, le club belge a demandé une rallonge, de quoi ainsi faire avorter cette opération. En conférence de presse, Pablo Longoria n’avait pas caché sa colère suite à ce rebondissement et Maehle a lui aussi poussé un énorme coup de gueule, s’en prenant notamment à son club de Genk.

« Marseille et Maehle sont un peu les couillons de cette histoire »