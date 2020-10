Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay ne se faisait pas trop d’illusions pour le Barça

Publié le 11 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Durant le mercato, Memphis Depay était réclamé par Ronald Koeman au FC Barcelone. Toutefois, le joueur de l’OL savait que cela allait être compliqué…

Avec le départ de Luis Suarez pour l’Atlético de Madrid, Ronald Koeman avait réclamé l’arrivée d’un nouvel attaquant au FC Barcelone. La priorité était d’ailleurs ciblée en la personne de Memphis Depay. Jusqu’au dernier moment, toutes les parties y ont cru, mais Ousmane Dembélé n’étant pas parti, le club catalan n’a pas eu les moyens nécessaires pour trouver un accord avec l’OL. L’attaquant néerlandais est donc finalement resté sur les bords du Rhône, où il est dans sa dernière année de contrat. Un départ avorté que Depay va devoir digérer et bien qu’il aurait trouvé un accord avec le Barça, il savait que c’était loin d’être fait.

« J’ai laissé toutes les portes ouvertes »