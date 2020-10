Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay brouille les pistes pour son avenir !

Publié le 10 octobre 2020 à 19h00 par Th.B.

Après son transfert avorté au FC Barcelone, Memphis Depay semble s’être résigné à quitter l’OL malgré tout lors des prochains mois.

Memphis Depay est passé tout proche de signer au FC Barcelone avec qui il avait même trouvé un accord. Néanmoins, le Barça n’a pas pu débourser une somme conséquente pour le capitaine de l’OL en raison de ressources financières limitées. Aujourd’hui à Lyon au moins jusqu’au mercato hivernal, Depay ne semble pas pour autant fermer la porte à un départ en Catalogne en janvier, mais pas seulement. En effet, lui qui sera dans la capacité de négocier avec le club de son choix dès le premier janvier, l’international néerlandais a affirmé que « des » clubs pourraient se pencher sur sa situation.

« Nous serons bientôt en janvier »