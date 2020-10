Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mitroglou a bloqué un gros coup pour Longoria !

Publié le 11 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille n'a pas recruté d'avant-centre cet été, Mario Mandzukic aurait été proposé au club phocéen ces derniers jours, mais la présence de Kostas Mitroglou bloque une éventuelle arrivée.

« Je fais confiance à Dario Benedetto. Il est dans un moment de confiance assez mauvais, mais c'est aussi à cause de la qualité de jeu de l'équipe. On a encore Valère Germain derrière et on a pris Luis Henrique. Mais je fais confiance au groupe aussi qui nous a permis d'aller en Ligue des champions ». Bien qu'André Villas-Boas ait récemment reconnu qu'il n'était pas inquiet pour son secteur offensif, l'OM a toutefois tenté de recruter un avant-centre cet été. En vain. Mais alors que le mercato est terminé, l'arrivée d'un joker ou d'un joueur libre est toujours possible.

Mandzukic proposé à l'OM, mais...