Mercato - OM : Contre son gré, Villas-Boas va devoir compter sur lui…

Publié le 9 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

Tout bonnement indésirable à Marseille, Kostas Mitroglou a peu de chances de quitter l’OM d’ici la fermeture de toutes les fenêtres de transfert. Et le club phocéen ne compterait pas rompre son contrat.

Quel avenir pour Kostas Mitroglou ? Après un an et demi passé en prêt à Galatasaray et au PSV Eindhoven, l’international grec est revenu cet été à l’OM où André Villas-Boas ne compte pas sur lui. En témoignent sa quête d’un nouvel attaquant et le recrutement de Luis Henrique. Malgré la fermeture de la plupart des mercato, des clubs en Suisse, en Russie, en Turquie ou encore au Qatar pourraient s’attacher les services de Mitroglou. Si l’attaquant venait à ne pas trouver de porte de sortie, cela ne voudrait pas dire pour autant que son aventure marseillaise arriverait à son terme.

Aucune rupture de contrat envisagée pour Mitroglou