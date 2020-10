Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un indésirable de Villas-Boas lui rend hommage !

Publié le 11 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’entrait pas dans les plans d’André Villas-Boas, Maxime Lopez a finalement quitté l’OM pour rejoindre Sassuolo. Le milieu de terrain français lui a malgré tout rendu hommage.

Victime d’une lourde concurrence dans l’entrejeu de l’OM avec les présences de Morgan Sanson, Valentin Rongier, Kevin Strootman et avec les recrutements cet été de Pape Gueye et Mickaël Cuisance, Maxime Lopez n’avait d’autre choix que de changer d’air cet été. De plus, l’international espoirs français n’avait plus qu’une année de contrat avec l’OM, et il s’est finalement engagé avec Sassuolo. Et Lopez a été présenté samedi en conférence de presse…

« De bonnes relations avec Villas-Boas »