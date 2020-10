Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani a fait son choix grâce à deux joueurs parisiens !

Publié le 11 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani s’est finalement engagé avec Manchester United. Et il indique qu’Angel Di Maria et Ander Herrera ont joué un rôle important dans ce choix de carrière.

Annoncé dans le viseur de nombreuses écuries tout au long du mercato estival (Atlético de Madrid, Benfica Lisbonne, Inter Miami, Juventus Turin…), Edinson Cavani a finalement tranché en faveur de Manchester United. L’ancien buteur du PSG, qui était arrivé en fin de contrat en juin dernier au Parc des Princes, a donc opté pour les Red Devils qu’il a rejoint gratuitement. Et sur les médias officiels de Manchester United, Cavani a expliqué que deux joueurs du PSG l’avaient conseillé sur cette destination.

Herrera et Di Maria décisifs pour Cavani