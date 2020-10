Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : M’Baye Niang livre les coulisses de l’échec de son transfert !

Publié le 11 octobre 2020 à 10h30 par H.K.

Tout proche de rejoindre l’ASSE, M’Baye Niang va finalement rester au Stade Rennais cette saison. Et le buteur sénégalais livre quelques détails sur les coulisses de ce transfert avorté chez les Verts…

Tout semblait bouclé entre l’ASSE et M’Baye Niang. L’attaquant du Stade Rennais, auteur d’une belle saison lors de l’exercice précédent, était régulièrement lié à un départ de la Bretagne lors de ce mercato estival. Ces derniers jours, un accord semblait avoir été trouvé avec Claude Puel et son équipe pour le transfert de l’international sénégalais vers Saint-Etienne, mais le deal n’a finalement pas été conclu. La faute aux agents ? M’Baye Niang répond…

« Il y a eu des complications qui m’ont aussi énervé »