Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M’Baye Niang en rajoute une couche sur son transfert avorté à Marseille !

Publié le 11 octobre 2020 à 9h45 par H.K.

Courtisé par André Villas-Boas pour apporter de la concurrence à Dario Benedetto à l’OM, M’Baye Niang va finalement rester à Rennes, et ce malgré un accord trouvé avec l’ASSE. Cependant, l’international sénégalais se dit « déçu » de ne pas avoir rejoint le club phocéen…

La trajectoire de M’Baye Niang aurait pu être bien différente cet été. Après une très belle saison au Stade Rennais, l’international sénégalais était courtisé par l’OM sur le marché des transferts. André Villas-Boas, qui recherchait un buteur pour apporter de la concurrence à Dario Benedetto, a finalement choisi de miser sur Luis Henrique, au risque de provoquer un malaise en interne à l’OM. Cependant, Niang se dit « déçu » de ne pas avoir posé ses valises au club phocéen…

« Mon transfert à Marseille a échoué »