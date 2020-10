Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette intervention cruciale dans le feuilleton M'Baye Niang !

Publié le 11 octobre 2020 à 13h45 par H.K.

Pendant longtemps lié à un départ du Stade Rennais, M’Baye Niang est finalement resté en Bretagne cette saison. Cependant, l’international sénégalais aurait pu rejoindre l’ASSE, mais a tenu à répondre aux propos de son entraîneur Julien Stéphan, qui affirme qu’il doit « accepter la concurrence » …

M’Baye Niang va devoir se battre pour regagner sa place. Indiscutable la saison dernière au poste d’attaquant au Stade Rennais, l’international sénégalais a vu son transfert finalement être avorté, et devra se battre pour regagner sa place de titulaire, alors que la concurrence s’annonce rude avec Sehrou Guirassy. Mais M’Baye Niang semble prêt à assumer une telle concurrence…

« Tout le monde sait qu’on a une très bonne relation »