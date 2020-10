Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Camavinga... Quelle doit être la priorité de Zidane l'été prochain ?

Publié le 11 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Inactif cet été, Zinedine Zidane espère réaliser un mercato radicalement différent en 2021. L'entraîneur du Real Madrid a ciblé ses priorités et vise notamment Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Houssem Aouar. Mais selon vous, sur quel joueur doit se focaliser le Français ?

Pour la première fois depuis 1980, le Real Madrid n'a pas déboursé le moindre centime sur le marché des transferts. Avec les conséquences de la crise du coronavirus sur ses finances, Florentino Pérez a en effet décidé de rester inactif sur le plan des arrivées. Seuls Martin Odegaard, Andriy Lunin et Álvaro Odriozola, prêtés lors du dernier exercice, viennent s'ajouter aux éléments dont disposait Zinedine Zidane. Cependant, le club espagnol a procédé un large dégraissage dans ce mercato en se débarrassant notamment de Gareth Bale, James Rodriguez et Sergio Reguilon, de quoi renflouer les caisses et alléger la masse salariale en vue d'un été agité l'an prochain.

