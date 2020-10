Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aouar déçu de rester à l’OL ? Il répond !

Publié le 11 octobre 2020 à 11h45 par H.K.

Annoncé partant de l’OL cet été, Houssem Aouar a finalement décidé de rester chez les Gones. Et l’international français ne semble pas regretter ce choix audacieux, alors que le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus étaient dans la course pour sa signature…

Le destin d’Houssem Aouar aurait pu être bien différent cet été. L’international français a décidé de rester à l’OL, et ce malgré l’intérêt de nombreux clubs européens disputant une Coupe d’Europe : Arsenal, la Juventus, le Real Madrid ainsi que le PSG. Une décision que le milieu de terrain des Gones ne semble absolument pas regretter, et ce malgré la non-qualification des Lyonnais pour une quelconque Coupe d’Europe…

« Un regret de rester à l’OL ? Non »