Mercato - OL : Traoré est ravi de son retour en Premier League

Publié le 11 octobre 2020 à 9h37 par La rédaction

En difficulté à l'OL, Bertrand Traoré s'est engagé à Aston Villa cet été. Et l'international burkinabé, est ravi de son choix.