Mercato - Real Madrid : Luka Modric fait une grosse annonce sur son avenir !

Publié le 11 octobre 2020 à 9h00 par B.C.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Luka Modric ne cesse de clamer son envie de rester au Real Madrid. Cependant, l'international croate est conscient que son départ pourrait être nécessaire aux Merengue...

Arrivé en 2012 au Real Madrid, Luka Modric s'est rapidement montré indispensable aux Merengue et a été l'un des grands artisans de l'hégémonie du club en Europe ces dernières années. Mais à 35 ans, le milieu de terrain voit son avenir s'inscrire en pointillé. Sous contrat jusqu'en juin 2021, Luka Modric a envoyé plusieurs messages forts en direction de Florentino Pérez et Zinedine Zidane en indiquant vouloir prolonger son bail à la Casa Blanca . Actuellement avec sa sélection, Luka Modric a d'ailleurs de nouveau évoqué ce sujet en conférence de presse.

« J'aimerais rester au Real Madrid, mais je suis conscient que le club doit chercher le meilleur pour l'équipe »