Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va devoir rapidement agir pour cette priorité !

Publié le 11 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Véritable piste privilégiée par Ronald Koeman en ce qui concerne le secteur offensif du FC Barcelone, Memphis Depay ne ferme la porte à aucun club à l’approche du mercato hivernal.

Il semblait tout proche du FC Barcelone avec qui il s’était déjà mis d’accord pour son éventuel futur contrat. Cependant, le Barça n’était pas en mesure de débourser la somme réclamée par l’OL, ce qui a fait capoter toute l’opération et a grandement frustré l’international néerlandais. Interrogé sur un potentiel retour à la charge du FC Barcelone, Memphis Depay a laissé planer le doute en évoquant la présence d’autres formations dans l’opération.

« Vous pouvez vous attendre à ce que des clubs s'intéressent à moi »