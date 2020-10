Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric interpelle Zinedine Zidane pour son avenir !

Publié le 7 octobre 2020 à 9h30 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Luka Modric pourrait quitter le Real Madrid librement l'été prochain. Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain croate a affirmé son intention de finir sa carrière dans le club merengue.

Arrivé en aout 2012, Luka Modric pourrait faire ses valises après neuf saisons passés au Real Madrid. En fin de contrat en juin 2021, le vice-champion du monde croate pourrait quitter le club librement lors du prochain mercato estival. A moins qu'il ne trouve un accord avec sa direction pour prolonger. Lors d'un entretien accordé à El Partidazo de COPE , Luka Modric s'est livré sur son avenir et a expliqué clairement qu'il voulait finir sa carrière au Real Madrid.

«Mon souhait est de terminer ma carrière au Real Madrid»