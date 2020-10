Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Suarez… Ce tacle de Ronald Koeman au Barça !

Publié le 11 octobre 2020 à 20h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a pris la décision de se séparer de Luis Suarez cet été, chose qui a grandement agacé Lionel Messi vu la manière dont son ami a été mis à la porte, Ronald Koeman semble clairement prendre le parti des deux joueurs face à la direction du Barça.

« Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'aujourd'hui plus rien ne me surprend », avait écrit Lionel Messi sur Instagram au moment de dire adieu à Luis Suarez, parti du FC Barcelone à un an du terme de son contrat pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Celui qu’on surnomme El Pistolero en avait rajouté une couche quelques jours plus tard dans un entretien accordé à ESPN , expliquant que la direction du club catalan avait peu-être souhaité le séparer de son ami : « Je pense qu'ils voulaient m’évincer puisque j’étais aux côtés de Messi. Peut-être que ça les a ennuyés que j’avais une bonne relation avec Leo. Peut-être qu'ils ne voulaient pas qu'il soit autant avec moi ». En clair, tout indique que la décision du Barça de se séparer de Luis Suarez n’est pas passée, ni auprès de Lionel Messi, ni auprès du principal intéressé. Et il semblerait que Ronald Koeman soit du même avis que les deux joueurs.

« Je pense que c'est une honte terrible qu'il parte »