Mercato - Barcelone : Ronald Koeman confirme pour cette cible estivale !

Publié le 11 octobre 2020 à 19h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a été annoncé sur les traces de Georginio Wijnaldum cet été, Ronald Koeman a confirmé qu’il souhaitait bel et bien enrôler le milieu de Liverpool dans son effectif.

Le FC Barcelone a entrepris un grand renouvellement de son effectif cet été sous l’égide de Ronald Koeman. Dans cette optique, plusieurs joueurs ont quitté le club catalan ces dernières semaines, et notamment Ivan Rakitic (Séville FC) et Arturo Vidal (Inter) dans l’entrejeu. Cependant, une fois les deux hommes partis, il a été annoncé que le Barça était en quête d’un nouveau joueur dans ce secteur pour compenser numériquement leur départ. Ainsi, le nom du club catalan a plusieurs fois été associé à celui de Georginio Wijnaldum, qui évolue du côté de Liverpool. Et si personne n’est finalement arrivé pour garnir le milieu du FC Barcelone, Ronald Koeman a confirmé qu’il souhaitait bien recruter l’international néerlandais durant cette fenêtre des transferts.

« Georginio Wijnaldum était sur ma liste »