Mercato - OM : Un joli coup se dessine pour Longoria...

Publié le 11 octobre 2020 à 18h45 par A.C.

Maxime Lopez, parti en prêt du côté de Sassuolo lors du mercato, pourrait rapporter une jolie somme à l’Olympique de Marseille.

Annoncé plusieurs fois proche d’un départ, Maxime Lopez a finalement quitté l’Olympique de Marseille. Le joueur formé au club a rejoint l’Italie et Sassuolo, où il a notamment retrouvé Jéremie Boga. « Avec Jérémie, honnêtement, tout s’est passé à partir de dimanche. Par rapport aux contacts entre Sassuolo et moi. Et Jérémie m’a écrit, m’a demandé comment ça allait, a pris de mes nouvelles » a expliqué le désormais ancien joueur de l’OM. « Mais il m’a dit que du bien d’ici. Il m’a simplement dit la vérité. Il m’a dit qu’il y avait une très belle équipe avec de très bons joueurs, ce qui est vrai. Il a facilité mon choix de venir ici ».

Une somme supérieure à 10M€ assurée, après 20 matchs de Maxime Lopez ?