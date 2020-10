Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités sur cette piste surprenante de Leonardo...

Publié le 12 octobre 2020 à 1h45 par A.C.

Au cours du dernier mercato, plusieurs joueurs ont été liés au Paris Saint-Germain. C’est le cas de Soualiho Meïté, ancien de Ligue 1 actuellement au Torino.

Cet été, le milieu de terrain était la grande priorité de Leonardo. Nous vous avons dévoilé sur le10sport.com , les différentes pistes activées par le directeur sportif du Paris Saint-Germain, de Sergej Milinkovic-Savic à Marcelo Brozovic. Mais d’autres pistes ont été évoquées. C’est le cas de Soualiho Meïté du Torino, qui d’après L’Équipe aurait été, à un moment, une piste concrète pour le PSG. Finalement, Leonardo a décidé de miser sur Danilo Pereira et l’ancien de l’AS Monaco et des Girondins de Bordeaux est resté en Italie.

Meïté convaincu de rester au Torino ?