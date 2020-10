Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès valide totalement ce coup de Leonardo !

Publié le 11 octobre 2020 à 20h45 par H.G.

Alors que Danilo Pereira a été recruté par le PSG dans les dernières heures du mercato estival, Pierre Ménès estime que l’international portugais est un choix judicieux de la part du club de la capitale.

Depuis plusieurs années, le PSG était à la recherche d’un milieu au profil défensif. C’est dans cette optique que le club de la capitale avait recruté Idrissa Gueye l’été dernier, et ce en dépit du fait que le Sénégalais n’est pas un véritable numéro 6. Mais cet été, le dossier a enfin été réglé avec l’arrivée de Danilo Pereira. Recruté dans le cadre d’un prêt payant de 4 M€ assorti d’une option d’achat fixée à 16 M€, l’international portugais de 29 ans a rallié le Parc des Princes dans les dernières heures du mercato en provenance du FC Porto. Et bien qu’il soit peu connu en France, Pierre Ménès estime que le nouveau numéro 15 du PSG pourrait grandement apporter au club de la capitale.

« Il amène de la taille »