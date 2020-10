Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste estivale va définitivement échapper à Leonardo !

Publié le 11 octobre 2020 à 19h15 par H.K.

Comme révélé par le10sport.com, le PSG s’intéressait à Lorenzo Pellegrini lors de ce mercato estival. Cependant, cette piste pourrait bien échapper définitivement à Leonardo, alors que des négociations pour sa prolongation à l’AS Roma pourraient bientôt débuter…

Leonardo pourrait être contraint d’oublier cette vieille piste estivale. Comme révélé par le10sport.com cet été, le PSG s’intéressait à Lorenzo Pellegrini, courtisé dans le cadre du renforcement de l’entrejeu parisien. Finalement, les parisiens ont opté pour la solution Danilo Pereira, et la piste Pellegrini est progressivement tombée dans l’oubli. Cependant, les dirigeants de la Roma pourraient pousser Leonardo à définitivement oublier une arrivée du milieu de terrain italien…

Des discussions en cours pour la prolongation de Pellegrini