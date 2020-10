Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce constat de Pierre Ménès sur la succession de Thiago Motta !

Publié le 12 octobre 2020 à 0h45 par H.G.

Alors que le PSG est en quête d’un milieu défensif depuis le départ de Thiago Motta, Pierre Ménès considère que le club de la capitale ne parviendra pas à trouver un successeur à son ancien numéro 8.

Arrivé au PSG en 2012 en provenance de l’Inter, Thiago Motta s’est rapidement imposé comme la pierre angulaire de l’entrejeu du PSG. Cependant, après avoir formé un excellent trio avec Marco Verratti et Blaise Matuidi, l’heure de la retraite a sonné en 2018 pour l’Italo-brésilien qui s’est désormais reconverti en entraîneur. Depuis, le PSG est à chaque mercato annoncé en quête d’un milieu défensif destiné à lui succéder. Et si le club de la capitale a enregistré l’arrivée de Danilo Pereira cet été dans ce registre, Pierre Ménès considère que l’international portugais ne peut pas être désigné comme le remplaçant de Thiago Motta.

« Il est irremplaçable Thiago Motta »