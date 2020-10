Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce dossier estival était voué à l’échec…

Publié le 11 octobre 2020 à 23h30 par Th.B.

Pour renforcer la défense centrale du FC Barcelone, les dirigeants blaugrana ont pensé à Eric Garcia. Néanmoins, le club blaugrana ne serait jamais montré assez convaincant auprès de Manchester City.

Avec la nomination de Ronald Koeman le 19 août dernier, le FC Barcelone est entré dans un nouveau cycle. Des cadres tels que Luis Suarez, Ivan Rakitic ou encore Arturo Vidal ont été poussés vers la sortie. La volonté du nouvel entraîneur du Barça était de renouveler l’effectif, notamment avec le recrutement de Memphis Depay et d’Eric Garcia. Le Barça n’est pas parvenu à mettre la main sur l’attaquant de l’OL et le jeune défenseur de 19 ans de Manchester City. En ce qui concerne l’ancien de la Masia , le FC Barcelone n’aurait pas proposé une offre jugée suffisante aux yeux des Skyblues .

Le Barça loin des demandes de Manchester City pour Garcia