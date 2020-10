Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme bras de fer à venir avec Ousmane Dembélé ?

Publié le 11 octobre 2020 à 16h30 par Hugo Kucharski

Désireux de se séparer d’Ousmane Dembélé le plus rapidement possible, le FC Barcelone pourrait tomber sur un os dans ce dossier. Même si Ronald Koeman ne compte pas sur lui, l’international français ne compterait pas quitter le club, et un bras de fer pourrait se lancer entre les deux parties…

Ousmane Dembélé pourrait bien poser quelques problèmes au FC Barcelone. Trop souvent blessé depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund en 2017 contre 130M€, l’international français n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman, qui a pris ses fonctions suite à l’éviction de Quique Setien il y a quelques mois désormais. Le Néerlandais préfère, pour le moment, aligner Ansu Fati, et ce malgré les « qualités » de Dembélé. L’ailier français aurait même songé au départ, alors que Manchester United le courtisait en plan B dans le cadre de l’opération échouée pour Jadon Sancho. Cependant, un véritable bras de fer pourrait avoir lieu entre les dirigeants Blaugrana et l’ailier français dans les prochains mois…

Une vente prévue cet hiver…

Ainsi, comme révélé par Marca , le FC Barcelone penserait à vendre Ousmane Dembélé dès cet hiver. Les dirigeants catalans souhaiteraient alléger leur masse salariale, et les émoluments conséquents de l’ailier français pourraient donc être économisés par le Barça en cas de départ. De plus, le contrat d’Ousmane Dembélé court jusqu’en juin 2022, et le FC Barcelone voudrait donc le vendre le plus rapidement possible afin de tirer le plus d’argent possible de cette transaction. Cependant, l’international français ne verrait pas les choses du même œil, et pourrait contrarier les plans barcelonais…

… mais Dembélé ne veut pas partir