Foot - Mercato - Borussia Dortmund

Mercato : Reus scelle l'avenir de Jadon Sancho !

Publié le 30 septembre 2020 à 16h48 par A.D. mis à jour le 30 septembre 2020 à 16h50

Manchester United voudrait tenter un coup de dernière minute pour Jadon Sancho. Toutefois, à en croire Marco Reus, la pépite britannique ne devrait pas quitter le Borussia Dortmund avant l'été 2021.