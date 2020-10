Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça pourrait bien prendre une décision radicale pour Dembélé !

Publié le 11 octobre 2020 à 15h00 par H.K.

Alors que Ronald Koeman ne semble pas lui faire confiance pour la saison à venir, Ousmane Dembélé pensait à quitter le FC Barcelone cet été. Cependant, la situation ne s’est pas débloquée à temps, et aujourd’hui, le Barça aurait un nouveau plan pour l’international français…

Ousmane Dembélé perd peu à peu du temps de jeu du côté du FC Barcelone. L’international français, trop régulièrement blessé depuis son arrivée au Barça, n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman, qui lui préfère Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri ou encore Francisco Trincao. Si l’ailier des Blaugrana avait la possibilité de s’envoler pour Manchester United cet été, les négociations n’auraient rien donné, et il est toujours un joueur barcelonais. Cependant, les Catalans auraient un plan bien précis en tête pour leur attaquant…

Dembélé vendu dès cet hiver ?