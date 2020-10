Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman sort du silence après le mercato !

Publié le 9 octobre 2020 à 14h30 par T.M.

Alors que le mercato a fermé ses portes lundi soir, le FC Barcelone n’a finalement pas réussi à boucler les arrivées d’Eric Garcia et Memphis Depay avant la deadline. Deux gros échecs pour Ronald Koeman, qui assure toutefois être satisfait de son effectif actuel.

Miralem Pjanic et Sergino Dest auront donc été les seules recrues achetées par le FC Barcelone durant ce mercato, alors que Pedri ou Francisco Trincao sont aussi arrivés au Camp Nou après avoir été achetés il y a quelques mois déjà. Toutefois, le club catalan avait d’autres plans pour la fin de son recrutement, notamment suite à l’arrivée de Ronald Koeman. Si le Néerlandais a obtenu gain de cause avec l’arrivée du latéral américain, il a toutefois connu deux grands échecs avec Eric Garcia et Memphis Depay. En effet, l’Espagnol et le Néerlandais sont restés à Manchester City et à l’OL, bien qu’ils étaient les priorités de Koeman, surtout l’attaquant lyonnais. Selon les dernières informations de Goal , ces échecs, en particulier celui de Depay, un dossier dans lequel Ronald Koeman s’était personnellement investi, auraient déclenché la colère du technicien blaugrana. Au sein de la direction culé, on craignait même la première réaction publique de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas. Celle-ci est intervenue ce vendredi et Koeman est finalement apparu moins énervé.

« Je suis content de l’effectif »