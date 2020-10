Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Garcia, Depay… La première colère de Ronald Koeman !

Publié le 8 octobre 2020 à 13h30 par T.M.

Cet été, Ronald Koeman est arrivé au FC Barcelone pour remplacer Quique Setien sur le banc de touche. Souhaitant opérer une certaine révolution au sein de l’effectif, le Néerlandais a toutefois vu Eric Garcia et surtout Memphis Depay ne pas pouvoir venir. De quoi provoquer une énorme colère du technicien blaugrana…

Le marché des transferts a donc refermé ses portes ce lundi soir et depuis, l’heure est au bilan. Au FC Barcelone, outre l’arrivée de Miralem Pjanic bouclée il y a plusieurs semaines déjà, seul Sergino Dest a rejoint l’effectif blaugrana par la suite. L’Américain était l’une des priorités de Ronald Koeman pour remodeler son effectif, mais il aura donc été le seul à débarquer en Catalogne. En effet, parmi les autres requêtes de l’entraineur barcelonais, on retrouvait Eric Garcia, défenseur central de Manchester City, et surtout Memphis Depay, attaquant de l’OL qui était la priorité absolue de Koeman à la recherche d’un remplaçant à Luis Suarez. Dans la dernière ligne droite du mercato, le Barça a donc cherché à trouver un accord pour l’Espagnol et le Néerlandais, mais les finances ont fait défaut à Josep Maria Bartomeu, ne pouvant pas recruter, n’ayant pas réussi à se séparer d’Ousmane Dembélé ou encore Samuel Umtiti. Ronald Koeman va donc aborder cette saison avec l’effectif qu’il a actuellement à sa disposition ce qui ne lui plairait pas forcément.

Attention à la riposte de Koeman…