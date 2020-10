Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Umtiti… Le Barça et Bartomeu sont en colère !

Publié le 6 octobre 2020 à 13h30 par T.M.

Finalement, le FC Barcelone n’aura pas réussi à recruter Eric Garcia ou Memphis Depay avant la fin du mercato. Il faut dire que les Blaugrana étaient bloqués, n’arrivant pas à se séparer d’Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti. De quoi mettre en colère les têtes pensantes du club catalan.

Ce lundi, pour ce dernier jour du marché des transferts, le FC Barcelone avait encore espoir de renforcer l’effectif de Ronald Koeman. Après l’arrivée de Sergino Dest, le Néerlandais espérait notamment le transfert de Memphis Depay (OL) et celui d’Eric Garcia (Manchester City). Toutefois, faute de moyens, le Barça devait d’abord dégager des fonds pour pouvoir boucler ces deux dossiers, où les négociations étaient compliquées. Alors que le départ de Rafinha au PSG et le prêt de Jean-Clair Todibo au Benfica, cela n’a pas été suffisant pour le Néerlandais et l’Espagnol, qui n’ont donc pas bougé avant la clôture du marché. Les plans du FC Barcelone n’ont donc pas abouti alors que l’idée était notamment de se séparer d’Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti pour Depay et Garcia. Toutefois, les deux Français n’ont, eux aussi, pas bougé… au grand dam dans la direction des Blaugrana, qui nourrirait d’énormes regrets en ce qui concerne les deux champions du monde.

Le Barça l’a en travers de la gorge

N’ayant pas prévu cela, le FC Barcelone va finalement devoir continuer avec Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti. De quoi vraisemblablement mettre en colère les dirigeants catalans et Josep Maria Bartomeu, qui se sont retrouvés bloqués sur le marché des transferts. Comme le dévoile As ce mardi, le Barça ne comprendrait notamment pas le choix de l’ancien Rennais. En effet, Dembélé sera cette saison très loin dans la hiérarchie des attaquants, derrière même Trincao et Pedri, arrivés cet été en Catalogne. Un choix sportif incompris par le Barça, qui aurait bien aimé que l’international français accepte de partir après tout ce que le club a fait pour lui. En effet, pendant 3 ans, Ousmane Dembélé a été miné par les blessures et les Blaugrana ont toujours été là pour lui. Le FC Barcelone aurait alors aimé que son joueur fasse un geste, notamment pour débloquer l’arrivée de Memphis Depay, mais cela n’est pas arrivé. Comme le développe le média ibérique, la situation est quasiment la même avec Samuel Umtiti. Malgré différentes portes de sorties, le défenseur français n’a pas fait ses valises, bloquant ainsi un peu plus le recrutement barcelonais dans cette dernière ligne.

Dembélé, Umtiti… Deux erreurs aux yeux de Bartomeu !