Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé se fait tacler après son transfert avorté !

Publié le 9 octobre 2020 à 1h00 par B.C.

En difficulté au FC Barcelone, Ousmane Dembélé était la priorité de Manchester United dans cette fin de mercato estival. L'international français a finalement décidé de rester en Catalogne, mais ce choix est loin de faire l'unanimité.

Jusqu'aux derniers instants du mercato estival, le FC Barcelone a tenté de boucler plusieurs dossiers chauds. Alors que Ronald Koeman cherchait à mettre la main sur Memphis Depay (OL) et Eric Garcia (Manchester City), la direction négociait dans le même temps le départ d'Ousmane Dembélé vers Manchester United. Faute d'avoir Jadon Sancho, les Red Devils souhaitaient en effet récupérer l'international français, mais ce dernier aurait finalement refusé de se rendre en Angleterre, de quoi faire capoter les autres opérations programmées par le Barça, qui cherchait à renflouer ses caisses avec le départ de Dembélé. Après ce transfert avorté, l'attaquant sous contrat jusqu'en juin 2022 s'est fait tacler par Rivaldo.

« Il continue de se blesser et de manquer des entraînements. Ce n'est pas bon »