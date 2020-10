Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une opération XXL envisagée pour Paul Pogba ?

Publié le 8 octobre 2020 à 21h30 par B.C.

Malgré une dernière saison compliquée en Angleterre, Paul Pogba est resté à Manchester United durant l'intersaison. La situation de l'international français aurait toutefois pu être bien différente sans la crise du coronavirus.

Régulièrement annoncé sur le départ depuis plus d'une année, Paul Pogba est toujours un joueur de Manchester United, alors que son contrat court jusqu'en juin 2021. L'international français est pourtant dans le viseur de la Juventus et du Real Madrid, et le principal intéressé n'a pas caché ce jeudi qu'une arrivée dans la capitale espagnole ne serait pas pour lui déplaire à l'avenir. « Tout joueur de foot rêve de jouer au Real Madrid, pourquoi pas pour moi un jour, mais encore une fois là je suis à Manchester, j'aime mon club et je veux tout faire pour le ramener où il doit être », a expliqué Pogba en conférence de presse. Pourtant, c'est bien à la Juve que le champion du monde tricolore pourrait être aujourd'hui, si la pandémie de coronavirus n'avait pas bouleversé le mercato.

« La Juve était prête à faire une offre importante pour Pogba »