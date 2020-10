Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Dembélé... Koeman a déjà tout prévu !

Publié le 11 octobre 2020 à 12h30 par A.C.

Ronald Koeman, coach du FC Barcelone, semble avoir un plan clair pour le mercato hivernal

Le mercato « estival » vient à peine de fermer ses portes et tous les yeux sont déjà tournés vers le mois de janvier. Nombreux sont en effet les clubs ayant ratés des coups à la dernière minute. C’est notamment le cas avec l’énorme imbroglio autour d’Ousmane Dembélé. Comme il y a un an, le champion du monde français a été poussé vers la sortie par le FC Barcelone. En Catalogne, on a en effet essayé jusqu’à la dernière minute du mercato d’envoyer Dembélé à Manchester United. A en croire le Daily Mail , le joueur aurait toutefois refusé net de quitter le Barça au cours de ce mercato. Un scénario qui n’est pas sans rappeler le feuilleton Neymar de l’été 2019, lorsque Dembélé aurait fait capoter le possible retour du Brésilien au Barça, en refusant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Cette fois, son départ aurait pu débloquer un autre dossier : Memphis Depay, star de l’Olympique Lyonnais et grand objectif du nouveau coach barcelonais, Ronald Koeman.

Koeman ne voudrait plus de Dembélé

D’après les informations de Sport , l’avenir d’Ousmane Dembélé devrait être la principale préoccupation du FC Barcelone, au cours des prochains mois. Le quotidien explique que le club catalan, en dépit des problèmes de ces dernières années, souhaiterait prolonger le contrat du joueur, qui se termine en 2022. Mais Dembélé semblerait de moins en moins attiré par cette idée. Ainsi, Sport annonce que le Barça pourrait très bien le mettre sur la liste des transferts dès le mois de janvier prochain. Selon le quotidien catalan ce serait l’option favorite de Ronald Koeman. Ce dernier est en effet persuadé que la vente d’Ousmane Dembélé est la clé pour débloquer son mercato ! Koeman souhaiterait en effet recruter Eric Garcia de Manchester City, mais surtout Memphis Depay, qui semble bel et bien être sa grande obsession.

Pour Depay, « janvier approche »