Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout va s'accélérer pour Pochettino... à cause de Solskjaer ?

Publié le 11 octobre 2020 à 10h45 par La rédaction

Menacé au PSG, l'avenir de Thomas Tuchel pourrait s'écrire loin de la capitale. Alors que Mauricio Pochettino fait partie de ses potentiels successeurs, Manchester United pourrait prendre une longueur d'avance.

La place de Thomas Tuchel est en danger. Malgré les bons résultats de l'entraîneur allemand, la première finale de Ligue des Champions de l'histoire parisienne pourrait ne pas suffire. Après une nouvelle victoire, 6-1 contre Angers, une nouvelle altercation a éclaté avec Leonardo. Et le directeur sportif n'a pas manqué de recadrer son entraîneur. Alors que le contrat de Tuchel prend fin en juin 2021, le technicien ne devrait, selon toute vraisemblance, pas être prolongé. Et plusieurs pistes existeraient déjà pour sa succession. Notamment Massimilano Allegri et Mauricio Pochettino.

Pochettino, priorité de Manchester United