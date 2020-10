Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino pourrait échapper à Leonardo !

Publié le 11 octobre 2020 à 9h15 par La rédaction

Plus en odeur de sainteté au PSG, Thomas Tuchel est menacé par un départ. Si Mauricio Pochettino est une piste du club, l'Argentin serait aussi visé par deux clubs de Premier League.

La relation entre Leonardo et Thomas Tuchel n'a jamais été idyllique. Mais elle est peut-être au plus bas aujourd'hui. Après le match contre Angers, les deux hommes se sont, une fois encore, envoyés des piques. Et pourtant le PSG a gagné ce match 6 à 1. Alors que le contrat du technicien allemand se termine en juin prochain, tout semblerait indiquer un changement d'entraîneur pour la saison prochaine. Si ce n'est pas avant. Plus menacé que jamais, Thomas Tuchel voit planer l'ombre de Massimiliano Allegri ou de Mauricio Pochettino.

Pochettino à Manchester ?