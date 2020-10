Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre se précise pour Kylian Mbappé !

Publié le 11 octobre 2020 à 8h15 par Th.B.

Le PSG se trouverait plus que jamais en danger dans le dossier Kylian Mbappé. En effet, les dirigeants du Real Madrid seraient restés inactifs afin de réussir à boucler le transfert de l’attaquant du PSG.

À lire les informations divulguées par différents médias, le départ de Kylian Mbappé se profile. En effet, à la fin de la saison, l’attaquant du PSG sera à une année de l’expiration de son contrat avec le club de la capitale. L’occasion pour les équipes intéressées par le profil du champion du monde tricolore de clairement se positionner dès maintenant et de frapper un gros coup l’été prochain. De son côté, Kylian Mbappé refuserait de prolonger son contrat et aurait même fait part de sa volonté de quitter le PSG à la fin de la saison à ses dirigeants. Et le Real Madrid aurait tout prévu pour le numéro 7 parisien.

Le Real Madrid a placé ses pions pour Kylian Mbappé