F1 - Mercato : Discussions confirmées pour Alonso !

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso sera encore au volant d'une Aston Martin en 2025. Alors qu'il avait laissé planer le doute sur son avenir, évoquant même la retraite, le vétéran espagnol a prolongé pour plusieurs saisons. Néanmoins, il reconnait avoir discuté avec plusieurs écuries avant de prendre sa décision.

Il ne raccrochera pas tout de suite. Fernando Alonso sera bien présent sur la grille l'an prochain au volant de son Aston Martin suite à sa prolongation de contrat. S'il avait émis l'hypothèse de prendre sa retraite, l'Espagnol l'a vite écarté car son désir de piloter était plus grand. Champion dans l'âme, Alonso voulait s'assurer avant tout d'avoir une monoplace performante. Aston Martin lui a apporté des garanties mais il a tout de même été sondé plusieurs écuries pour voir les challenges qui pouvaient s'offrir à lui.



«Il est normal d’écouter toutes les propositions et de voir comment évolue le marché»

Fernando Alonso a en effet reconnu avoir discuté avec d'autres équipes. « J’ai parlé avec d’autres personnes, oui. Je pense qu’il est normal que lorsque vous entamez des négociations, vous devez équilibrer un peu les chose et voir « quel est le marché ? ». Vous devez également écouter tout le monde. Comme je l’ai dit lors de l’annonce, c’est juste une procédure normale, il est normal d’écouter toutes les propositions et de voir comment évolue le marché », a avoué Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Cependant, il affirme que cela s'est arrêté au stade des discussions et qu'aucune négociation n'a été entamée.

«Il n’y a pas eu de volontés d’aller plus loin ou d’écrire un contrat»