Barcelone : Ronald Koeman s’enflamme pour Ansu Fati

Publié le 9 octobre 2020 à 23h00 par Th.B.

Du haut de ses 17 ans, Ansu Fati impressionne son monde, à commencer par son entraîneur Ronald Koeman qui s’est attardé sur sa maturité et sa régularité malgré son jeune âge.

Le FC Barcelone dispose d’un joyau dans ses rangs en la personne d’Ansu Fati. Avant de choisir de signer son premier contrat professionnel avec le FC Barcelone en août 2019, la jeune pépite espagnole aurait pu s’engager au Real Madrid ou dans un autre club européen tant elle était courtisée. Néanmoins, le choix de l’ailier désormais âgé de 17 ans s’est porté sur le Barça . Pour le plus grand bonheur de Ronald Koeman qui n’a pas caché son admiration quant au talent de Fati en soulignant ses performances et sa régularité.

« S’il a joué trois matchs d'affilée à cet âge à un haut niveau de football… »