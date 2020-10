Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : L’énorme réponse du clan Griezmann à Koeman !

Publié le 7 octobre 2020 à 10h30 par T.M.

Suite au dernier match du FC Barcelone contre le FC Séville, Ronald Koeman avait fait certains reproches à Antoine Griezmann. Dans l’entourage du Français, on n’aurait pas apprécié et on l’aurait fait savoir en haut lieu.

Attendu au tournant après les difficultés rencontrées la saison passées, Antoine Griezmann n’y arrive toujours pas au FC Barcelone. Malgré l’arrivée de Ronald Koeman, qui avait expliqué vouloir faire jouer le Français à son bon poste, le champion du monde est toujours utilisé sur un côté où il ne peut pas exprimer toute ses qualités. Ainsi, lors des dernières rencontres du Barça, les interrogations ont de nouveau été nombreuses à l’encontre de Griezmann, qui est d’ailleurs souvent le premier joueur remplacé. Il faut dire que Koeman attend beaucoup plus de son joueur et l’avait fait savoir après la rencontre face au FC Séville. Toutefois, à en croire les informations de Mundo Deportivo , ces remontrances publiques n’auraient pas été du goût des proches d’Antoine Griezmann.

Du respect est demandé !

En réponse aux réprimandes de Ronald Koeman, le clan Griezmann aurait donc contre-attaqué. Et selon le média ibérique, les proches du Français n’aurait ni plus ni moins qu’appelé la direction blaugrana afin de demander plus de soutien et d’affection pour le joueur de 29 ans. En effet, sur le terrain, Griezmann ne fait aucune vague, peu importe où l’on met. Dans son entourage, on voudrait donc qu’il soit traité de la meilleure des manières…