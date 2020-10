Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman met un terme au feuilleton Riqui Puig !

Publié le 9 octobre 2020 à 22h00 par Th.B.

Annoncé sur le départ, Ronald Koeman ne pouvant pas lui promettre un statut de titulaire régulier, Riqui Puig a pris la décision de rester. Un choix que l’entraîneur du FC Barcelone respecte.

Alors que dans les dernières semaines du mercato, Ronald Koeman aurait fait savoir à Riqui Puig qu’il ne disposerait pas d’un temps de jeu assez important pour lui permettre de poursuivre sa progression, un départ a été suggéré au jeune milieu de terrain formé à La Masia . Le nouvel entraîneur du FC Barcelone aurait vu d’un bon oeil un prêt pour la pépite blaugrana. Néanmoins, un départ ne s’est jamais matérialisé et n’aurait même pas effleuré l’esprit du milieu de terrain. Pour la Partizado de Cope , Puig a fait passer le message suivant. « Je pense que j'aurai des minutes au Barça, sinon je ne serais pas resté. Je veux réussir et me faire une place. Je suis très heureux à Barcelone, j'ai ma famille, je pense que je vais finir par jouer et avoir des opportunités ». Et dans l’esprit de Koeman, le débat est clos.

« Riqui a décidé de rester et fait partie de l'équipe »