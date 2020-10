Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Riqui Puig annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 9 octobre 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors qu’il n’a pas disputé la moindre minute de jeu avec le FC Barcelone cette saison, Riqui Puig a affirmé qu’il avait confiance Ronald Koeman, et qu’il lui donnerait des opportunités.

Après s'être fait une place de choix au sein du onze de départ de Quique Setien en fin de saison dernière, Riqui Puig a repris sa place sur le banc de touche du FC Barcelone depuis l’arrivée de Ronald Koeman. Dans son 4-2-3-1, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas préfère pour le moment le duo Sergio Busquets - Frenkie de Jong, avec Miralem Pjanic en troisième choix. Une concurrence rude qui laisse peu de temps de jeu pour la pépite de la Masia. Toutefois, Riqui Puig ne perd pas confiance, et a affirmé qu’il aurait des opportunités de montrer son talent au FC Barcelone.

« Je pense que je vais finir par jouer et avoir des opportunités »